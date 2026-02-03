"Zelig 30", da Antonio Albanese ad Ale e Franz: i comici della quarta puntata

Da Antonio Albanese al duo formato da Ale e Franz, da Anna Maria Barbera a Paolo Cevoli: la quarta puntata di "Zelig 30" ha visto il ritorno sul palco di tanti protagonisti della comicità italiana. L'ultimo appuntamento della grande festa organizzata per i trent'anni del programma televisivo è andato in onda lunedì 2 febbraio su Canale 5 e ha visto la partecipazione straordinaria di Paolo Jannacci e della sua band.



Ad aprire le danze ci ha pensato Maurizio Lastrico, protagonista di un monologo improntato sulla sua idea di futuro, seguito dalle incomprensioni del domestico Ariel, uno dei personaggi più riusciti di Marco Marzocca. Tra i protagonisti delle ultime edizioni di "Zelig", Max Angioni ha conquistato il pubblico con una riflessione sui fatti salienti del 2025, mentre Claudio Bisio e Vanessa Incontrada hanno fatto un tuffo nel passato in compagnia di Antonio Albanese.