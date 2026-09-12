Vanessa Incontrada ci dà un taglio: la nuova acconciatura per l'estate
© Instagram | Vanessa Incontrada
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La presentatrice ha fatto gli auguri al compagno nel giorno del suo 55esimo compleanno. Il matrimonio della coppia si svolgerà nei prossimi giorni in Toscana e non mancheranno ospiti VIP
Vanessa Incontrada e Rossano Laurini © Instagram
Vanessa Incontrada (47 anni) ha dedicato un messaggio pieno d'affetto a Rossano Laurini in occasione del suo 55esimo compleanno. L'attrice e conduttrice ha pubblicato sui social una foto accompagnata dagli auguri al compagno: "Auguri .. buon compleanno Rosso, con tutto il mio cuore e il mio amore per te". Laurini ha risposto con altrettanta dolcezza: "Grazie amore grazie amore mio".
Il messaggio arriva in un momento particolarmente significativo per la coppia, che è legata dal 2007 e ha attraversato negli anni diverse fasi della propria relazione. Incontrada e Laurini hanno avuto un figlio, Isal, nato nel 2008 e oggi diciottenne.
Il loro rapporto non è stato però sempre lineare. I due si sono separati per circa due anni, tra il 2022 e il 2024, prima di ritrovarsi e decidere di ricominciare insieme. Incontrada ha raccontato quella fase come un periodo necessario per ritrovare se stessi e poi riscoprire anche il rapporto di coppia, parlando di un vero e proprio "re-innamoramento".
Proprio dopo essersi ritrovati, Vanessa e Rossano hanno deciso di compiere un passo ulteriore. Nell'ottobre 2025, parlando con Vanity Fair, Incontrada aveva raccontato che la decisione di sposarsi era arrivata in maniera spontanea. Sarebbe stato Laurini a proporre: "Che ne dici se facciamo questo passo?", ricevendo subito una risposta positiva. Le nozze sono quindi diventate il prossimo capitolo della loro storia, dopo quasi vent'anni dall'inizio della relazione e dopo il periodo di separazione che aveva messo alla prova il loro rapporto.
Il matrimonio è previsto nel corso di settembre 2026 in Toscana e, nelle intenzioni della coppia, dovrebbe essere una cerimonia riservata e semplice, circondata dalle persone più vicine. Non è stata invece ancora resa ufficiale la località precisa. Secondo le indiscrezioni, le nozze potrebbero svolgersi verso la fine del mese in un luogo suggestivo della provincia di Siena, ma per il momento non ci sono conferme ufficiali sulla destinazione.
Incontrada ha già lasciato intendere che saranno presenti diversi amici e colleghi con cui ha condiviso alcuni dei momenti più importanti della sua carriera. Tra gli invitati ci saranno Carlo Conti, Gigi D'Alessio, Giorgio Panariello e Alessandro Siani. Confermata anche la presenza di Claudio Bisio, legato alla conduttrice dalla lunga esperienza a Zelig. Anche Isal avrà un ruolo importante nella cerimonia. Il figlio della coppia ha accolto con entusiasmo la decisione dei genitori di sposarsi e sarà incaricato di portare gli anelli insieme alla figlia maggiore di Laurini, nata da una precedente relazione.
Rossano Laurini è un imprenditore e direttore artistico attivo nel settore dell'intrattenimento e della vita notturna. Gestisce locali e attività nella zona di Follonica e Grosseto e ha una figlia avuta da una precedente relazione. Nel corso degli anni Incontrada ha descritto Laurini non soltanto come il suo compagno, ma come una figura centrale nella sua vita.
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