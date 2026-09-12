Incontrada ha già lasciato intendere che saranno presenti diversi amici e colleghi con cui ha condiviso alcuni dei momenti più importanti della sua carriera. Tra gli invitati ci saranno Carlo Conti, Gigi D'Alessio, Giorgio Panariello e Alessandro Siani. Confermata anche la presenza di Claudio Bisio, legato alla conduttrice dalla lunga esperienza a Zelig. Anche Isal avrà un ruolo importante nella cerimonia. Il figlio della coppia ha accolto con entusiasmo la decisione dei genitori di sposarsi e sarà incaricato di portare gli anelli insieme alla figlia maggiore di Laurini, nata da una precedente relazione.