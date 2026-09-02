Francesco Scianna : "Con Vanessa Incontrada è scattato qualcosa di magico"

"Sicuramente la sua professionalità e la sua dedizione al lavoro. Cerca in tutti i modi di raggiungere un risultato, anche a discapito della propria sicurezza. Andando avanti nella storia, però, arriva a mettere in pericolo anche la tranquillità delle persone che ama e che fanno parte del suo nucleo familiare. Questo è stato, secondo me, un elemento di svolta molto stimolante nella storia: quanto Leonardo sia disposto a mettere in pericolo la propria vita pur di arrivare a risolvere i casi. La storia si sviluppa attraverso l'avvicinamento di Erica (interpretata da Vanessa Incontrada, ndr) a Leonardo. Inizialmente lei è interessata a un caso perché una sua cara amica viene uccisa e decide quindi di collaborare con la polizia per aiutarla a risolverlo. Si inserisce così nella vita di Leonardo e, successivamente, nasce un'infatuazione. Tra i due si crea una sorta di collaborazione, anche grazie al grande genio creativo e artistico di Erica che, essendo una giallista, riesce a intuire alcune dinamiche della realtà e a cogliere dettagli che possono essere utili per risolvere i casi. Quando nasce questa storia d'amore, quindi, si crea anche una complicità professionale. A un certo punto, per risolvere un caso, si gioca il tutto per tutto e arriva a mettere a rischio la vita di una persona che ama, con una minima possibilità di sicurezza ma con una grande percentuale di rischio".