Sul set di "Erica" arriva Camilla Läckberg: la regina del giallo insieme a Vanessa Incontrada

Con oltre 40 milioni di copie vendute in più di 60 Paesi, Camilla Läckberg è conosciuta a livello mondiale come la "Regina del giallo nordico". L'autrice ha, inoltre, ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui il prestigioso Grand Prix de Littérature Policière con il suo romanzo d’esordio "La principessa di ghiaccio", opera inserita del 2023 da "Time Magazine" nella lista dei 100 migliori thriller e mystery di tutti i tempi e che vede protagonista proprio Erica Falck. La scrittrice è stata, inoltre, eletta “Donna dell’anno” in Svezia nel 2012. I suoi libri hanno ispirato numerose trasposizioni per la tv e il cinema, dalle produzioni svedesi alle recenti collaborazioni internazionali.