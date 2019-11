“Verissimo”, Francesco Scianna: “Da ragazzo mi vedevo brutto”

Sembra difficile da credere ma Francesco Scianna da ragazzo si vedeva brutto. “E’ così, avevo i riccioli e mi lisciavo solo il ciuffo”, spiega in un’intervista a “Verissimo”. Poi, a poco a poco, le cose sono cambiate e sono arrivati i primi successi, fino al trionfo di “Baaria”. Protagonista della serie tv “La mafia uccide solo d’estate”, oggi è invece al centro del nuovo legal thriller di Canale 5, “Il processo”. Nella serie tv interpreta un giovane avvocato senza scrupoli, Ruggero Barone. Nessuno scoop sulla trama, come era accaduto anche la scorsa settimana con l’intervista a Vittoria Puccini, ma “Verissimo” manda in onda un’anticipazione della prossima puntata, sul piccolo schermo il 6 dicembre.