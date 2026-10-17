Attacchi hacker e IA, Camisani Calzolari: "Ormai è un'industria, tutti siamo bersagli | Usate parole d'ordine pure in famiglia"

Lo chiede anche l'AI Act europeo. Ed è il fondamento della filosofia del Cyberumanesimo, di cui lo stesso Camisani Calzolari è il fondatore: "La tecnologia deve restare al servizio dell'uomo e misurarsi sul bene delle persone. Concretamente vuol dire tre cose: educare le persone a capire la tecnologia per poterla governare, pretendere da chi la progetta trasparenza e responsabilità, e far sedere filosofi, giuristi ed educatori allo stesso tavolo degli ingegneri. Il momento è adesso, mentre le regole si stanno ancora scrivendo". La soluzione, oltre a introdurre norme e confini, è "usare la tecnologia senza lasciarti usare. Prima di ogni clic, ogni condivisione, ogni app nuova, chiediti: chi ci guadagna? Se la risposta è qualcun altro e tu sei il prodotto, decidi con consapevolezza". E, soprattutto per i giovani, sarebbe bene "ogni tanto spegnere tutto: la tua testa è la cosa più preziosa che hai, e merita di pensare da sola".