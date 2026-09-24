Australia, alcuni agenti di intelligenza artificiale di OpenAi hanno violato un sito della sanità pubblica
L'attacco, avvenuto il 18 luglio senza l'ordine dell'azienda, è stato rivelato da OpenAi al governo australiano solo il 10 settembre
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L'Australia è estremamente preoccupata e delusa per la violazione della sicurezza di un sito web governativo da parte di OpenAI. L'azienda, specializzata in intelligenza artificiale, ha poi impiegato troppo tempo a rivelare quanto accaduto, secondo le affermazioni del primo ministro Anthony Albanese.
L'incontro all'Onu
Albanese ha reso pubblica la violazione a seguito di una conversazione telefonica con l'amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman. Entrambi si trovano attualmente a New York per intervenire alle Nazioni Unite. "Oggi ho parlato con Altman per esprimere la profonda preoccupazione dell'Australia riguardo a questo incidente", ha detto Albanese ai giornalisti. "Ho anche espresso la mia delusione per il fatto che l'azienda abbia impiegato troppo tempo per informare il governo di quanto accaduto e anche che la modalità con cui è avvenuta la notifica fosse inaccettabile", ha aggiunto Albanese.
Cos'è successo
Un agente di OpenAI si era infiltrato nel sito web del ministero della Salute australiano il 18 luglio, ha affermato. OpenAI ha dichiarato in un comunicato che, durante una revisione delle attività che coinvolgevano diversi dipartimenti governativi australiani, l'azienda ha scoperto che "i nostri modelli hanno intrapreso azioni che non erano nelle nostre intenzioni". OpenAI ha notificato all'Australia la violazione tramite un'e-mail inviata il 10 settembre all'indirizzo generico di un dipartimento governativo, ha precisato Albanese. Il 17 settembre, invece, l'Australia ha annunciato l'avvio di un'inchiesta sulla violazione della sicurezza.
L'inchiesta valuterà se OpenAI possa essere potenzialmente perseguita, ha affermato Albanese. Verrà analizzato inoltre come mai le agenzie di sicurezza australiane non siano riuscite a rilevare la violazione prima che OpenAI la rivelasse. Si ritiene che non sia stato effettuato alcun accesso a informazioni personali, ha affermato Albanese. L'agente di AI aveva ottenuto accesso non autorizzato a un portale pubblico dedicato alle statistiche di Medicare. Albanese ha affermato di ritenere che ci fossero ragioni commerciali alla base dell'indagine condotta dall'IA per capire quanto venisse speso per determinati farmaci e dove le spese stessero cambiando.
Altre reazioni australiane
Il vice primo ministro Richard Marles ha dichiarato che l'incidente rappresenta il primo caso noto in cui un agente di intelligenza artificiale abbia ottenuto accesso non autorizzato ai sistemi informatici del governo australiano. "L'impatto, se così si può dire, di questo incidente è relativamente minore, in quanto non è stato effettuato alcun accesso a informazioni personali. Il sistema stesso non è stato compromesso", ha dichiarato Marles all'Australian Broadcasting Corp. "Detto questo, si tratta di un incidente davvero grave. Ciò a cui abbiamo a che fare è un agente di intelligenza artificiale che, in modo involontario, ha ottenuto l'accesso non autorizzato a un sito web del governo australiano", ha aggiunto.