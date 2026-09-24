Australia, alcuni agenti di intelligenza artificiale di OpenAi hanno violato un sito della sanità pubblica

Il vice primo ministro Richard Marles ha dichiarato che l'incidente rappresenta il primo caso noto in cui un agente di intelligenza artificiale abbia ottenuto accesso non autorizzato ai sistemi informatici del governo australiano. "L'impatto, se così si può dire, di questo incidente è relativamente minore, in quanto non è stato effettuato alcun accesso a informazioni personali. Il sistema stesso non è stato compromesso", ha dichiarato Marles all'Australian Broadcasting Corp. "Detto questo, si tratta di un incidente davvero grave. Ciò a cui abbiamo a che fare è un agente di intelligenza artificiale che, in modo involontario, ha ottenuto l'accesso non autorizzato a un sito web del governo australiano", ha aggiunto.