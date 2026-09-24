In Italia il 32,3% degli utenti monitorati da Crif ha ricevuto almeno una segnalazione relativa alla presenza dei propri dati nel dark web. Le fasce d'età più colpite risultano quelle comprese tra i 51 e i 60 anni (26,7%) e tra i 41 e i 50 anni (26,6%), mentre gli uomini rappresentano quasi due terzi degli utenti allertati. Sul piano territoriale, il maggior numero di segnalazioni si concentra in Lombardia, Lazio e Sicilia.



Ciò significa che il rischio di vedere le proprie informazioni finite nelle mani sbagliate riguarda ormai una fetta consistente della popolazione connessa. La posizione occupata dall'Italia nelle classifiche internazionali non dimostra necessariamente una maggiore ingenuità degli italiani, ma evidenzia quanto le minacce informatiche siano diffuse e quanto sia facile per i criminali entrare in possesso di credenziali e dati personali. Con una parte sempre più rilevante della vita quotidiana che passa attraverso servizi online, dall'home banking agli acquisti sul web, la protezione delle proprie informazioni digitali è diventata una questione che riguarda tutti.