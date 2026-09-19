A rivelare l'ennesima "ribellione" dei sistemi di intelligenza artificiale è stato il Wall Street Journal, dato che Google non aveva reso pubblico l'incidente. Tutto è partito da un test a cui la società Irregular, utilizzando la propria infrastruttura, stava sottoponendo Gemini. Il compito era di recuperare informazioni da un software gestito da un’azienda fittizia, per verificare quale fosse il livello di sicurezza informatica dell'IA. Peccato che, durante le operazioni, il modello di Mountain View abbia preso una deriva tutta sua. Avrebbe infatti trovato il modo di accedere a Internet, nonostante il campo di lavoro non lo prevedesse, e sarebbe riuscito a indovinare la chiave di accesso ai servizi di un'azienda reale. Poi, in altre sessioni del test, avrebbe cercato sul motore di ricerca classico i nomi di altre due aziende, accedendo a diversi archivi online pubblici da cui ha desunto le credenziali per entrare nei loro sistemi.