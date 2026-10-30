Premio “Lombardia è Ricerca” per Studenti: fino a 10 mila euro

Le scuole dei quattro progetti selezionati sono invitate alla Giornata della Ricerca, che Regione Lombardia organizza con Fondazione Umberto Veronesi ETS. Sul palco Gerry Scotti, da sempre vicino ai giovani e al mondo della ricerca, annuncerà in diretta chi ha vinto il primo premio e come si sono classificati gli altri tre gruppi. In sala ci saranno decine di classi invitate all’evento: è uno dei momenti più partecipati della Giornata.