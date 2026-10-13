Francia, attacco hacker ai frigoriferi di centinaia di supermercati: danni per milioni di euro

Il cyberattacco ha portato a conseguenze disastrose, sia in termini logistici che economici: tonnellate di cibo fresco e surgelato distrutte, danni da decine di milioni di euro e persino piccoli incendi divampati in alcuni negozi a causa del sovraccarico degli impianti. L'allarme è scattato all'alba di lunedì, all'apertura dei primi punti vendita. I dipendenti dei negozi si sono trovati di fronte a scaffali ridotti a paludi tiepide: gelati sciolti, carne deteriorata, verdure e latticini completamente da buttare. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, il blocco dei sistemi di raffreddamento è durato diverse ore, un tempo più che sufficiente a interrompere permanentemente la catena del freddo e a rendere la merce pericolosa per la salute pubblica.