Data center, non solo energia e acqua: dall'Ucraina al Bahrein ora sono anche bersagli militari

Il primo colpo è arrivato con la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran: il 2 marzo 2026 droni iraniani hanno centrato 2 data center di Amazon negli Emirati Arabi Uniti, mentre in Bahrein un drone è esploso vicino a un terzo edificio. L'11 marzo un elenco diffuso dall'agenzia iraniana Tasnim, vicina ai Pasdaran, ha indicato tra gli "obiettivi legittimi" Google, Microsoft, Oracle, Nvidia, Ibm e Palantir. Ai primi di aprile, in una nuova lista, le aziende americane minacciate erano salite a 18, accusate di "spionaggio terroristico", e i detriti di due droni avevano colpito la sede di Oracle a Dubai; il 21 luglio, infine, i Pasdaran hanno rivendicato la distruzione del data center di Amazon in Bahrein, mai confermata dall'azienda.