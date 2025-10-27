Una centrale nucleare per nutrire l'IA: Google annuncia un accordo negli Usa

L’intesa tra Google e NextEra Energy prevede che il gigante tech acquisti energia dalla centrale di Duane Arnold, con una capacità di 615 megawatt, per supportare le sue infrastrutture di cloud e intelligenza artificiale. “Basandoci su due decenni di lavoro in Iowa, incluso il nostro recente investimento di 7 miliardi di dollari a maggio, siamo orgogliosi di collaborare con NextEra Energy per riaprire il Duane Arnold Energy Center, un progetto che porterà energia nucleare e centinaia di nuovi posti di lavoro entro l’inizio del 2029,” ha dichiarato Ruth Porat, presidente e chief investment officer di Alphabet e Google.