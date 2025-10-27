Una centrale nucleare per nutrire l'IA: Google annuncia un accordo negli Usa

Il gigante tech acquisterà energia dalla centrale di Duane Arnold, con una capacità di 615 megawatt, per supportare le sue infrastrutture di cloud e intelligenza artificiale
L'utility americana NextEra Energy e Google hanno siglato un accordo per riavviare la centrale nucleare di Duane Arnold, in Iowa. Lo scopo del gigante tecnologico è quello di utilizzare l'impianto per alimentare le infrastrutture dell'intelligenza artificiale. La centrale, chiusa nel 2020, tornerà operativa entro il primo trimestre del 2029, segnando un passo significativo verso il rilancio dell’energia nucleare negli Stati Uniti, spinto dalla crescente domanda di energia per l’IA.
L’intesa tra Google e NextEra Energy prevede che il gigante tech acquisti energia dalla centrale di Duane Arnold, con una capacità di 615 megawatt, per supportare le sue infrastrutture di cloud e intelligenza artificiale. “Basandoci su due decenni di lavoro in Iowa, incluso il nostro recente investimento di 7 miliardi di dollari a maggio, siamo orgogliosi di collaborare con NextEra Energy per riaprire il Duane Arnold Energy Center, un progetto che porterà energia nucleare e centinaia di nuovi posti di lavoro entro l’inizio del 2029,” ha dichiarato Ruth Porat, presidente e chief investment officer di Alphabet e Google.
Il contratto, della durata di 25 anni, garantirà energia a zero emissioni di carbonio. NextEra Energy ha acquisito il 30% della centrale precedentemente detenuto da Central Iowa Power Cooperative (CIPCO) e Corn Belt Power Cooperative, ottenendo la proprietà totale dell’impianto. CIPCO acquisterà la parte rimanente dell’energia prodotta alle stesse condizioni di Google.
Situata a Palo, vicino a Cedar Rapids, la centrale di Duane Arnold è l’unica struttura nucleare dell’Iowa. Chiusa nel 2020 dopo 45 anni di attività, sarà una delle prime centrali nucleari dismesse negli Stati Uniti a essere riavviata. “La riapertura di Duane Arnold rappresenta una pietra miliare per NextEra Energy,” ha affermato John Ketchum, chairman e CEO di NextEra Energy. “La nostra partnership con Google non solo riporta l’energia nucleare in Iowa, ma accelera anche lo sviluppo di tecnologie nucleari di nuova generazione”.
L’accordo va oltre il riavvio di Duane Arnold. Google e NextEra Energy hanno siglato un’intesa per esplorare lo sviluppo di nuove centrali nucleari negli Stati Uniti, per rispondere alla crescente domanda di energia senza emissioni di carbonio per l’IA. Questo progetto si inserisce nel contesto di una rinascita del settore nucleare, spinto dalla necessità di fonti energetiche affidabili per i data center delle big tech.