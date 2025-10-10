Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
"le regole da sole non bastano"

Mattarella: sull'IA serve una governance internazionale

10 Ott 2025 - 10:45
© Ansa

© Ansa

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è tornato a parlare di intelligenza artificiale, sostenendo che "le regole da sole non bastano, e l'azione della sola Unione Europea non è sufficiente perché l'IA si mantenga nei confini del rispetto delle persone e della società". Secondo il Capo dello Stato, "senza una governance internazionale condivisa, rischiamo una corsa al ribasso su sicurezza e diritti. La Ue deve guidare la creazione di standard globali vincolanti per tutti. Ciò in quanto "il futuro della sicurezza globale e della tenuta democratica, passa da questo ambito. Sta a noi realizzare una IA che protegga i nostri cittadini e i nostri valori, senza insidiarli".

ia
sergio mattarella