Troppi dati spazzatura: anche l'IA soffre di "brain rot", il rimbambimento da web

Scorrere internet e i post sui social, soprattutto i contenuti spazzatura, può annichilire gli utenti. Lo stesso effetto ricade sulle piattaforme di intelligenza artificiale che fagocitano un flusso infinito di dati e informazioni per l'addestramento, inevitabilmente anche contenuti di bassa qualità. Un circolo vizioso che porta pure le IA a soffrire del cosiddetto "brain rot", il rimbambimento cerebrale, decretato parola dell'anno 2024 dall'Oxford Dictionary. E' la teoria supportata da uno studio pubblicato su arXiv e condotto da un team di ricercatori dell'Università del Texas ad Austin e della Purdue University.





"Viviamo in un'epoca in cui le informazioni crescono più dell'attenzione, gran parte di queste sono progettate per catturare clic non per trasmettere profondità. Ci siamo chiesti cosa succede quando le IA vengono addestrate su contenuti spazzatura", afferma Junyuan Hong, professore presso l'Università Nazionale di Singapore che ha collaborato alla ricerca. Hong e i suoi colleghi hanno inserito diversi tipi di testo nei modelli linguistici di grandi dimensioni di Meta e Alibaba - i cosidetti Llm, sistemi avanzati di intelligenza artificiale addestrati su enormi quantità di dati per comprendere, elaborare e generare linguaggio simile a quello umano - e hanno esaminato cosa accade quando vengono alimentati con post che contengono espressioni acchiappa clic o di tipo sensazionalistico come "wow", "guarda" o "solo oggi".