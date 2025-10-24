Paolo Ardoino, l’italiano che parla con Trump: "Tempi bui in arrivo, l'intelligenza artificiale ci salverà"

"Quando Tether è nata ci hanno attaccati in ogni modo. È un po’ quello che è successo quando è nata l’automobile che ha spodestato le carrozze (con buona pace dei costruttori di carrozze). Ma quello che vogliamo dire è che il sistema bancario tradizionale non verrà rimpiazzato, ma diamo una possibilità a quella parte della popolazione mondiale che non può essere lasciata indietro. Conviene a tutti, anche, e forse soprattutto, al mondo occidentale. Per il futuro vogliamo trasformarci da una Stablecoin Company ad una Stable Company, per questo stiamo puntando molto sulle telecomunicazioni e sull’intelligenza artificiale".