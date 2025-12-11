Costi, obsolescenza e impatto sociale: i data center stanno diventando un problema?

IL LIFTING CONTABILE CHE MASCHERA L’OBSOLESCENZA

Il terzo segnale è contabile. Negli ultimi trimestri, diverse Big Tech hanno allungato artificiosamente la vita utile dei loro data center. In pratica, gli asset vengono ammortizzati più lentamente, così da ridurre l’impatto sui conti nel breve periodo.È un’operazione perfettamente legale, peccato però che il ritmo dell’innovazione stia accorciando la vita effettiva dei data center, non allungandola. Il risultato è che a bilancio gli asset diventano più longevi, mentre nella realtà operativa invecchiano più rapidamente. Questo scollamento viene spesso utilizzato per tranquillizzare gli investitori nelle trimestrali ma l’obsolescenza tecnica prima o poi andrà contabilizzata e si tradurrà in costi più elevati negli anni successivi.Esemplare è il caso di Amazon. Dopo aver guidato il settore nell’allungare la vita utile dei server (portandola prima a quattro, poi a cinque e persino a sei anni, in un trend seguito anche da Microsoft, Google e Meta), nel 2024 ha riconosciuto che il ritmo dell’innovazione non è compatibile con assunzioni così ottimistiche.L’azienda ha quindi dichiarato un’accelerazione dell’obsolescenza, soprattutto nell’area dell’intelligenza artificiale, e ha iniziato a ritirare alcune categorie di hardware in anticipo, riducendo nuovamente la loro vita utile. La revisione ha avuto un impatto diretto sull’utile operativo.