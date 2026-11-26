Il procedimento è semplice. Tagliare la zucca a cubetti e farla rosolare in padella con due cucchiai di olio e lo spicchio d'aglio. Dopo qualche minuto aggiungere un mestolo d'acqua calda e lasciar cuocere a fuoco medio per una quindicina di minuti, finché i cubetti non diventano morbidi, poi schiacciarne una parte con una forchetta per ottenere una crema. Nel frattempo portare a ebollizione una pentola d'acqua salata e cuocere i rigatoni per i 13 minuti indicati sulla confezione, aggiungendo le cimette di broccoli negli ultimi cinque. Scolare pasta e broccoli insieme, tenendo da parte un po' di acqua di cottura, e farli saltare in padella con la zucca per un minuto, allungando con l'acqua di cottura se serve. Completare con l'olio rimasto, a crudo, e una macinata di pepe.