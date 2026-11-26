Zucca e broccoli sono tra gli ortaggi tipici dell'autunno. A novembre sono nel pieno della loro stagione, e insieme danno vita a un primo piatto semplice: la pasta zucca e broccoli, pronta in meno di mezz'ora con una sola pentola d'acqua.
Perché la stagione conta
Seguire il calendario degli ortaggi non è solo una questione di gusto. La guida del WWF Italia dedicata all'alimentazione sostenibile spiega che mangiare cibo stagionale tutto l'anno permette di ridurre "il consumo di acqua e di energia, e gli impatti sulla biodiversità". I prodotti vegetali, regionali e stagionali, infatti, hanno un impatto ambientale minore rispetto a quelli importati. A questo si aggiunge un vantaggio pratico: frutta e verdura di stagione costano meno di quelle fuori stagione.
La ricetta: pasta zucca e broccoli
Per quattro persone servono 320 grammi di Rigatoni n°13 Buona Spesa!, fatti con grano 100% italiano e trafilati al bronzo, 400 grammi di zucca già pulita e 300 grammi di cimette di broccoli. Completano la ricetta tre cucchiai di olio extravergine di oliva Buona Spesa! 100% italiano, uno spicchio d'aglio, sale e pepe.
Il procedimento è semplice. Tagliare la zucca a cubetti e farla rosolare in padella con due cucchiai di olio e lo spicchio d'aglio. Dopo qualche minuto aggiungere un mestolo d'acqua calda e lasciar cuocere a fuoco medio per una quindicina di minuti, finché i cubetti non diventano morbidi, poi schiacciarne una parte con una forchetta per ottenere una crema. Nel frattempo portare a ebollizione una pentola d'acqua salata e cuocere i rigatoni per i 13 minuti indicati sulla confezione, aggiungendo le cimette di broccoli negli ultimi cinque. Scolare pasta e broccoli insieme, tenendo da parte un po' di acqua di cottura, e farli saltare in padella con la zucca per un minuto, allungando con l'acqua di cottura se serve. Completare con l'olio rimasto, a crudo, e una macinata di pepe.
Una pentola sola, meno sprechi di energia
Il dettaglio che rende questa ricetta più sostenibile sta nella cottura. Pasta e broccoli cuociono nella stessa acqua: si risparmia una pentola, e con lei l'acqua e il gas o l'elettricità che servirebbero a scaldarla. La crema di zucca, poi, condisce il piatto senza bisogno di panna o burro, e lascia all'olio extravergine aggiunto a crudo il compito di legare i sapori.
Dal banco al piatto
Una cucina di stagione comincia davanti al banco ortofrutta, scegliendo ciò che il mese offre. Nei punti vendita MD il reparto ortofrutta segue il calendario dell'autunno, con zucca e broccoli tra i protagonisti di questi mesi. Gli ingredienti di base, dalla pasta all'olio, arrivano dalla linea Buona Spesa!, con materie prime italiane. Così il piatto rispetta le stagioni senza complicare la spesa.