Bill Gates: "L'Ia è abbastanza potente da determinare eventi che provocano un miliardo di morti"

"L'Ia è siuramente abbastanza potente da determinare eventi che provocano un miliardo di morti". Lo ha detto Bill Gates in un estratto dell'intervista alla trasmissione Meet the press di Nbc News rispondendo alla giornalista che gli aveva chiesto se la tecnologia sia così potente da mettere fine all'umanità. "Non c'è mai stata un'arma tanto potente quanto la combinazione di persone con scopi cattivi che usano gli ultimi strumenti AI", ha aggiunto il co-fondatore di Microsoft. In merito al rallentamento dello sviluppo dell'Ia proposto recentemente dal Ceo di Anthropic, Dario Amodei, Gates ha detto: "Nessuno pensa che l'auto-regolamentazione sia sufficiente".