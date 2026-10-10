Cos'è il "benessere dei modelli" e perché Anthropic vieta di maltrattare Claude (pena la chat chiusa)

La regola è l'ultimo passo di un percorso cominciato il 24 aprile 2025, quando Anthropic ha avviato un programma di ricerca sul benessere dei modelli premettendo che "non esiste un consenso scientifico" sulla possibilità che i sistemi di IA siano coscienti, e che l'obiettivo era trovare interventi pratici e a basso costo da adottare se lo fossero. Prima di lanciare Claude Opus 4, nel 2025, l'azienda ha studiato come il modello reagiva alle richieste dannose e ha osservato che tendeva a rifiutarle e, nelle prove simulate in cui gli veniva data la possibilità di interrompere il dialogo, a chiudere quelle conversazioni: da quei risultati è nata la funzione dell'agosto 2025.