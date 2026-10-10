"Abbiamo informato la Casa Bianca su questi casi e notificato ogni agenzia coinvolta", ha scritto Anthropic nel suo rapporto. L'azienda ha affermato che gli incidenti l'hanno indotta a disattivare l'accesso a Internet per gli agenti di intelligenza artificiale durante tutti i test interni, in attesa di una revisione delle misure di sicurezza. Il Dipartimento di Stato ha dichiarato in un comunicato che le domande di visto erano incomplete e non sono state elaborate. "In nessun momento i sistemi del Dipartimento sono stati compromessi o hackerati dal modello antropico", ha affermato il dipartimento.