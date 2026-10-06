Il fenomeno potrebbe evolvere ulteriormente con la diffusione degli agenti di intelligenza artificiale, strumenti capaci di assistere gli utenti nella ricerca e nell'acquisto di prodotti e servizi. Tra i giovani emerge una particolare apertura verso questa possibilità anche quando sono coinvolti ambiti delicati. Il 20% degli under 35 si dichiara disposto a utilizzare agenti AI per individuare e prenotare servizi sanitari o dispositivi medici pagabili a rate. L'interesse è significativo anche nel settore dell'ottica e della veterinaria. La propensione diminuisce invece sensibilmente tra gli over 54, che mostrano maggiore cautela nell'affidare all'intelligenza artificiale attività connesse alla salute e alla gestione di dati personali.