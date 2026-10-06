Secondo i dati Istat gli assistenti sono in prevalenza donne: sul territorio italiano chi fornisce aiuto a familiari e conoscenti è per il 21,7% appartenente al genere femminile. Gli uomini, invece, si fermano al 17%. Le mansioni svolte sono diverse: dalla somministrazione di farmaci all'igiene personale, fino all'aiuto nella gestione domestica e nelle pratiche burocratiche. Anche per i compiti richiesti si nota una differenza tra uomini e donne: il genere maschile viene incaricato prevalentemente per funzioni logistiche e di trasporto, il genere femminile viene cercato per l’assistenza diretta e continuativa.