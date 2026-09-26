In questo scenario stanno acquistando spazio anche gli strumenti digitali che permettono alle famiglie di entrare in contatto direttamente con potenziali assistenti. L'obiettivo è ridurre i tempi di ricerca e ampliare il numero di persone raggiungibili, soprattutto nelle zone dove i servizi tradizionali sono meno presenti. Piattaforme specializzate come Lebadanti.it hanno sviluppato sistemi di incontro tra domanda e offerta che consentono alle famiglie di pubblicare le proprie esigenze e alle lavoratrici di presentare la propria disponibilità.