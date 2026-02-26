Lo stop ai bollettini riguarda tutti i datori di lavoro domestico con meno di 76 anni che in passato avevano richiesto la spedizione postale dei modelli di pagamento. Per il solo 2026, continueranno a ricevere la comunicazione cartacea annuale i datori di lavoro con età pari o superiore a 76 anni. Si tratta di una misura di accompagnamento pensata per agevolare la fase di transizione al digitale. Dal 2027, però, anche questa fascia di utenti dovrà adeguarsi definitivamente ai nuovi sistemi online. L'Istituto ha chiarito che l'obiettivo è favorire un passaggio graduale verso strumenti più semplici e accessibili, senza interruzioni nel versamento dei contributi, che restano obbligatori e con scadenze trimestrali.