Giornata Mondiale Alzheimer, l’importanza dell’arte per il benessere dei pazienti

Le attività legate all’arte, da lavorare con i fogli di carta fino a visitare musei, potrebbero rappresentare un’ulteriore strada da percorrere nella cura dei pazienti affetti dalla malattia di Alzheimer: a dirlo sono gli esperti di Airalzh ETS, l’Associazione Italiana Ricerca Alzheimer. E l’ente è coinvolta in due importanti progetti sul territorio che riguardano l’esperienza dei pazienti all’interno degli spazi museali. “Dalla ricerca scientifica, negli ultimi anni, sono emerse alcune evidenze che hanno indicato come l’arte e, più in generale, le esperienze artistiche e di inclusione museale, possano portare possibili benefici per il benessere e la qualità della vita delle persone affette da Alzheimer e dei loro famigliari e caregivers“, ha detto la professoressa Alessandra Mocali, Presidente di Airalzh ETS.