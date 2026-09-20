Giornata Mondiale Alzheimer, l’importanza dell’arte per il benessere dei pazienti

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Le attività legate all’arte, da lavorare con i fogli di carta fino a visitare musei, potrebbero rappresentare un’ulteriore strada da percorrere nella cura dei pazienti affetti dalla malattia di Alzheimer: a dirlo sono gli esperti di Airalzh ETS, l’Associazione Italiana Ricerca Alzheimer. E l’ente è coinvolta in due importanti progetti sul territorio che riguardano l’esperienza dei pazienti all’interno degli spazi museali. “Dalla ricerca scientifica, negli ultimi anni, sono emerse alcune evidenze che hanno indicato come l’arte e, più in generale, le esperienze artistiche e di inclusione museale, possano portare possibili benefici per il benessere e la qualità della vita delle persone affette da Alzheimer e dei loro famigliari e caregivers“, ha detto la professoressa Alessandra Mocali, Presidente di Airalzh ETS.
Il progetto “Tracce di Memoria”
Il primo vede protagonista la Toscana, dove Airalzh ETS da tre anni ha sviluppato “Tracce di Memoria”: sviluppato insieme alle Associazioni territoriali, alla Società per la Salute del Mugello e anche grazie al sostegno dei fondi dell’8x1000 Valdese, alla fine di settembre, è prevista la partenza di un nuovo ciclo di incontri per piccoli gruppi che, accompagnati dagli operatori, prenderanno parte a percorsi in cui è prevista non soltanto un’osservazione condivisa delle opere, ma anche momenti di attività partecipativa all’interno degli spazi museali.
Il progetto in Lombardia
Dall’esperienza in Toscana si è preso spunto, per la Lombardia, per dare vita a “Creative Age – Musei e arte per l’Alzheimer: percorsi di benessere e inclusione per persone con demenza e i loro caregiver”. Con questo nuovo progetto Airalzh ETS si prefigge di promuovere la qualità di vita delle persone con demenza per contrastare l’isolamento delle famiglie attraverso percorsi culturali dedicati all’interno dei musei delle province di Bergamo, Brescia e Pavia. Il progetto è stato realizzato con il coinvolgimento della Fondazione Accademia Carrara di Bergamo e il Patrocinio di Regione Lombardia.
La camminata immersiva a Trento
E sull’esperienza delle attività museali in Toscana e in Lombardia è in fase di avvio un nuovo progetto di Airalzh ETS, in collaborazione con MUSE – Museo delle Scienze di Trento: “MUSE Piano Piano”. In occasione con la Giornata Mondiale Alzheimer (che ricorre il 21 settembre), oggi presso il MUSE si è tenuta “Spalz! A spasso con l’Alzheimer”, una camminata immersiva, nelle immediate vicinanze del Museo, con partenze individuali, di coppia e di gruppo e con l’impiego di cuffie audio-spaziali, per percepire lo spazio urbano attraverso la prospettiva sensoriale e cognitiva di chi convive con la demenza.