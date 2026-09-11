La badante non era la caregiver fissa che assisteva l'anziano, ma stava sostituendo temporaneamente una sua connazionale. La donna aveva cominciato a lavorare verso la fine di giugno 2026 e avrebbe dovuto terminare il rapporto di lavoro il 20 agosto, il giorno successivo a quello della presunta "operazione". Agli investigatori, l'indagata ha spiegato che ha agito nella convinzione che il professor Reggio avesse "un animale nella pancia" e che fosse quindi necessario intervenire chirurgicamente per estrarlo. Durante la perquisizione dell'abitazione, gli agenti hanno sequestrato diversi coltelli, guanti in lattice e flaconi di soluzione salina, ritenuti riconducibili ai preparativi della presunta "operazione".