Lodi, uccise la moglie malata: assolto 84enne per "forte stato depressivo"

Sul posto, al posto degli operatori dell'impresa funebre, arrivarono carabinieri e ambulanza che trovarono l'uomo ferito, dopo che aveva a sua volta tentato di togliersi la vita, e la moglie esanime. L'uomo era stato arrestato per omicidio volontario, ma il 9 settembre la Corte d'Assise di Milano lo ha assolto per incapacità di intendere e volere mentre commetteva il delitto. La difesa ha documentato che il pensionato soffriva di un fortissimo stato depressivo al momento della vicenda, per cui era anche in cura. L'84enne, dal canto suo, ha sempre sostenuto che fosse stata la consorte a chiedergli di morire. Il Tribunale gli ha così imposto la misura di sicurezza della libertà vigilata per 5 anni, con obbligo di visite mensili con specialisti di salute mentale.