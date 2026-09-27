Addio ai bar sotto casa, ne chiudono 11 al giorno

Un caffè al banco prima di andare al lavoro, il giornale aperto sul tavolino, due chiacchiere con i vicini di casa. Il bar è uno dei locali più tipici dello stile di vita italiano ma è anche una specie che rischia l'estinzione. Secondo un’elaborazione di Confesercenti sui dati delle Camere di commercio, tra il 2019 e il 2025 sono scomparse 24.073 imprese del settore. Il calo riguarda tutte le regioni e, secondo l’associazione, ha sottratto alle economie locali oltre 7,2 miliardi di euro tra consumi, lavoro e gettito fiscale.