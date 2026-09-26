Attenzione all'idea che senza significhi automaticamente più sano. Il successo del gluten free rientra in un fenomeno più ampio, quello dei prodotti cosiddetti free from. Sugli scaffali si sono moltiplicate le alternative senza lattosio, senza zuccheri aggiunti, senza conservanti e prive di altri ingredienti. La dicitura può trasmettere al consumatore una sensazione di maggiore salubrità, ma il valore nutrizionale di un alimento non può essere stabilito sulla base di una sola caratteristica. Un prodotto senza glutine può contenere comunque zuccheri, grassi, sale e altri ingredienti utilizzati per ottenere consistenza, gusto e conservabilità. Il glutine non è il problema per chi non ha una diagnosi medica ufficiale che come spiega sempre l'Aic, si ottiene con "la ricerca sierologica e la biopsia della mucosa duodenale in corso di duodenoscopia", vale a dire con gli esami del sangue specifici e la biopsia del tratto di intestino interessato.