Allergie, celiachia e intolleranze: nasce "Intollerante" per dare voce a milioni di italiani
Il nuovo video podcast condotto da Francesca Della Penna affronta senza stereotipi il mondo delle restrizioni alimentari dalla socialità alla ristorazione
© Ufficio stampa
Allergie, celiachia e intolleranze alimentari non sono una moda né una semplice scelta di stile di vita. Sono condizioni con cui milioni di italiani convivono ogni giorno, affrontando limitazioni che incidono sulla salute, sulla vita sociale e persino sulle opportunità di viaggio e di lavoro. Da questa consapevolezza nasce "Intollerante", il nuovo video podcast prodotto da Dr Podcast, che punta ad accendere i riflettori su un fenomeno ancora troppo spesso sottovalutato. Il titolo prende spunto dalla domanda provocatoria "Cosa ti rende intollerante?", giocando sul doppio significato del termine per raccontare non solo le restrizioni alimentari, ma anche l'intolleranza culturale e sociale che spesso accompagna chi ne soffre.
I numeri raccontano un fenomeno tutt'altro che marginale
I dati confermano la portata del problema. Secondo il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità, le allergie alimentari interessano circa il 3% degli adulti e fino al 5% dei bambini. Ancora più diffusa è l'intolleranza al lattosio, che coinvolge tra il 40% e il 50% della popolazione italiana. Anche la celiachia continua a rappresentare una sfida importante: le diagnosi hanno superato quota 265 mila, ma si stima che tra le 300 e le 400 mila persone convivano con la malattia senza aver ancora ricevuto una diagnosi. Numeri che dimostrano come le restrizioni alimentari siano ormai una questione di salute pubblica e non una nicchia destinata a pochi.
Sei episodi per raccontare la vita oltre il piatto
A guidare il racconto è Francesca Della Penna, creator e divulgatrice conosciuta sui social come @theglutenfreelancer, dove è seguita da oltre 30mila persone. Celiaca, ha trasformato la propria esperienza personale in un percorso di informazione e sensibilizzazione. La prima stagione di Intollerante è composta da sei episodi che intrecciano testimonianze, divulgazione e approfondimenti. L'obiettivo è andare oltre l'aspetto strettamente alimentare per affrontare temi come inclusione, relazioni sociali, ristorazione, viaggi, benessere e vita lavorativa.
"Convivere ogni giorno con una restrizione alimentare mi ha portato a conoscere molte altre realtà oltre alla mia - spiega Della Penna - Da qui nasce Intollerante: un podcast che racconta cosa significa avere allergie, sensibilità e intolleranze alimentari attraverso informazione, esperienze reali e vita quotidiana". Con un linguaggio diretto, ironico e accessibile, il progetto punta a superare una narrazione spesso limitata all'aspetto clinico, dando spazio alle persone che vivono queste condizioni ogni giorno.
Creator ed esperti per fare informazione
Ogni puntata ospita una voce diversa, accomunata dall'esperienza diretta o dalla competenza professionale sul tema. Tra gli ospiti figura Samuele Maragliano (@samumaraa), content creator e speaker allergico a ben 62 alimenti, che racconta le sfide quotidiane delle allergie multiple. C'è poi Naomi Silano (@lattosioinpillole), punto di riferimento online per chi convive con l'intolleranza al lattosio, che affronta falsi miti, diagnosi e strategie pratiche per la gestione della patologia. Spazio anche ai viaggi con Rossella Bozza (@fattidiviaggio), creator affetta da allergia al nichel, che condivide consigli e accorgimenti per affrontare spostamenti in sicurezza.
L'approfondimento scientifico è affidato al biologo nutrizionista Lorenzo Caressa, che chiarisce le differenze tra allergie, intolleranze, sensibilità alimentari e malattie autoimmuni. Tra gli ospiti anche Fabio Nazzari, professionista del settore gluten free e celiaco asintomatico, che riflette sul significato di una diagnosi in assenza di sintomi evidenti e sulle sfide ancora aperte nella ristorazione senza glutine. Chiude la prima stagione Marta Di Muro, fondatrice di AllergiApp, che affronta il ruolo della tecnologia, della condivisione dei dati e dell'informazione nel migliorare la qualità della vita delle persone allergiche.
Un progetto che punta a cambiare la percezione
L'obiettivo del video podcast è colmare la distanza tra ciò che vivono ogni giorno milioni di persone e la percezione, spesso superficiale, che la società continua ad avere di allergie, celiachia e intolleranze alimentari. Attraverso racconti autentici, competenze professionali e testimonianze dirette, il progetto vuole contribuire a rendere più visibili condizioni diffuse, ma ancora troppo spesso invisibili.
"Intollerante" è già disponibili su YouTube, Spotify e sulle principali piattaforme di streaming audio e video.
Per ascoltarlo, CLICCA QUI.