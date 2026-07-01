Allergie, celiachia e intolleranze: nasce "Intollerante" per dare voce a milioni di italiani

A guidare il racconto è Francesca Della Penna, creator e divulgatrice conosciuta sui social come @theglutenfreelancer, dove è seguita da oltre 30mila persone. Celiaca, ha trasformato la propria esperienza personale in un percorso di informazione e sensibilizzazione. La prima stagione di Intollerante è composta da sei episodi che intrecciano testimonianze, divulgazione e approfondimenti. L'obiettivo è andare oltre l'aspetto strettamente alimentare per affrontare temi come inclusione, relazioni sociali, ristorazione, viaggi, benessere e vita lavorativa.