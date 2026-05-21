"Storie che brillano", il videopodcast che racconta quando l'energia diventa inclusione
Edison Energia lancia due episodi tra povertà energetica, lavoro e autismo per raccontare come la sostenibilità possa trasformarsi in aiuto concreto
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C'è un modo diverso di raccontare la sostenibilità: meno slogan, meno numeri, più volti e storie vere. È da qui che parte "Energy Café - Storie che brillano", il nuovo videopodcast di Edison Energia ambientato nel cuore di Milano, dentro quello spazio ibrido chiamato Energy Café, dove il tema dell'energia incontra la vita quotidiana delle persone. La miniserie, prodotta da Dr Podcast e disponibile sulle principali piattaforme streaming, prova a trasformare temi complessi come povertà energetica e inclusione lavorativa in racconti capaci di emozionare e far riflettere. Il risultato è un podcast che non parla solo di sostenibilità, ma di dignità, autonomia e comunità. A guidare gli ascoltatori è Carlotta Manzi, che accompagna il pubblico dentro esperienze nate sul territorio milanese e diventate esempi concreti di impatto sociale.
Perché Storie che brillano va oltre il classico podcast aziendale?
Il punto di forza del progetto è proprio il cambio di prospettiva. Al centro non c'è l’azienda, ma le persone. Edison Energia resta sullo sfondo e lascia spazio ai protagonisti delle iniziative sostenute sul territorio. L'Energy Café diventa così non solo una location, ma un luogo simbolico di incontro e ascolto. Un ambiente urbano in cui si intrecciano storie di fragilità, innovazione sociale e possibilità di riscatto. Ed è forse questo l'aspetto più interessante del podcast: il tentativo di raccontare l'energia non come semplice servizio, ma come leva sociale capace di incidere concretamente sulla qualità della vita.
Come funziona il progetto "SOLEdarietà"?
La prima puntata accende i riflettori su "SOLEdarietà", una delle prime comunità energetiche rinnovabili e solidali nate a Milano. Ospite dell'episodio è Silvia Pedrotti, responsabile della Fondazione Banco dell'Energia, che racconta la nascita di un progetto pensato per produrre energia condivisa e trasformarla in supporto concreto alle famiglie in difficoltà. Il modello è quello delle comunità energetiche: l'energia prodotta da impianti fotovoltaici viene condivisa sul territorio generando benefici economici e sociali. Nel caso di "SOLEdarietà", il progetto coinvolge Caritas Ambrosiana e le parrocchie di Santa Maria Goretti e San Martino in Greco.
Edison Energia ha contribuito con la donazione di due impianti fotovoltaici per un valore complessivo di 270mila euro. L'obiettivo è duplice: sostenere strutture solidali come il Refettorio Ambrosiano e creare un fondo destinato ad aiutare famiglie colpite dalla povertà energetica, un fenomeno sempre più diffuso anche nelle grandi città.
Perché la storia di PizzAut colpisce ancora?
Il secondo episodio, disponibile dal 21 maggio, è dedicato invece a una delle realtà sociali più conosciute degli ultimi anni: PizzAut. Nel dialogo con Carlotta Manzi, il fondatore Nico Acampora ripercorre la nascita del progetto e il percorso che ha trasformato un'esperienza personale in un modello di inclusione lavorativa riconosciuto a livello nazionale. Il focus della puntata è il nuovo food truck itinerante inaugurato a Milano grazie al contributo di Edison Energia. A gestirlo sono persone autistiche assunte con contratti a tempo indeterminato.
Perché questi progetti raccontano un nuovo modo di fare impresa?
Le storie raccolte nel podcast mostrano come stia cambiando il concetto stesso di responsabilità aziendale. Non più soltanto sostegno economico o campagne di comunicazione, ma partecipazione diretta a progetti che producono effetti misurabili sul territorio. Nel caso di "Storie che brillano", il racconto funziona proprio perché evita il tono celebrativo e punta invece sull'esperienza concreta di chi vive queste iniziative ogni giorno: famiglie che faticano a pagare le bollette, ragazzi autistici che trovano un lavoro stabile, comunità che si organizzano per condividere risorse.