"Storie che brillano", il videopodcast che racconta quando l'energia diventa inclusione

C'è un modo diverso di raccontare la sostenibilità: meno slogan, meno numeri, più volti e storie vere. È da qui che parte "Energy Café - Storie che brillano", il nuovo videopodcast di Edison Energia ambientato nel cuore di Milano, dentro quello spazio ibrido chiamato Energy Café, dove il tema dell'energia incontra la vita quotidiana delle persone. La miniserie, prodotta da Dr Podcast e disponibile sulle principali piattaforme streaming, prova a trasformare temi complessi come povertà energetica e inclusione lavorativa in racconti capaci di emozionare e far riflettere. Il risultato è un podcast che non parla solo di sostenibilità, ma di dignità, autonomia e comunità. A guidare gli ascoltatori è Carlotta Manzi, che accompagna il pubblico dentro esperienze nate sul territorio milanese e diventate esempi concreti di impatto sociale.