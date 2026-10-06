La premier deposita il marchio "Io sono Giorgia Meloni", l'avvocata Lucia Maggi a Tgcom24: "Così può tutelarsi in sede civile"

"La possibilità di registrare il proprio timbro vocale come marchio rappresenta l'introduzione di un tassello in più che rende chiaro e incontrovertibile il fatto che quel timbro vocale è riferibile solo alla persona che lo ha registrato. In più, nel momento in cui si ottiene la registrazione come marchio, si ottengono i diritti di privativa che sono rappresentati da una serie di tutele esclusive riconosciute dalla legge per utilizzare e sfruttare economicamente un'invenzione, una creazione intellettuale o un segno distintivo. Registrare il proprio marchio potrebbe quindi essere un deterrente. Senz'altro potrebbe essere utile nei casi in cui la voce venga utilizzata per l'addestramento di software di intelligenza artificiale perché si sta utilizzando un marchio per fare qualcosa senza il consenso del titolare e soprattutto senza pagare il corrispettivo per l'uso di quella determinata voce. Anche noi, in studio, abbiamo già provveduto in questo senso".