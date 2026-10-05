"Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana". Era il 19 ottobre 2019 quando l'allora leader di Fratelli d'Italia e attuale presidente del Consiglio, dal palco di una manifestazione del centrodestra a Roma, ha pronunciato questa frase con una tale veemenza da diventare una hit virale sui social. All'epoca, però, l'intelligenza artificiale non era ancora molto diffusa e il rischio di deepfake era molto meno reale di adesso. Per scongiurare che le nuove tecnologie riproducano sempre più fake - forse anche dopo gli ultimi episodi di diffusione di sue foto false in cui era stata "spogliata" con l'Ia -, la presidente del Consiglio ha deciso di registrare un audio di quattro secondi all'Euipo, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, in cui pronuncia: "Io sono Giorgia Meloni".