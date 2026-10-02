Elly Schlein lancia la sfida: "Campo largo? Uno non vale uno, abbiamo il doppio dei voti" | Botta e risposta con Meloni

Dopo essersi detta positiva sulla possibilità di trovare una quadra con gli alleati sui temi di politica estera, Elly Schlein ha chiuso il suo discorso "togliendosi qualche sassolino dalla scarpa". E andando a punzecchiare chi, anche dall'interno del partito, ha dubitato di lei: "Abbiamo rilanciato il partito, siamo cresciuti in ogni tornata elettorale, abbiamo tenuto alto il tesseramento, abbiamo riaperto sedi storiche, abbiamo mandato a territori il triplo delle risorse, abbiamo riportato il partito dove la gente se lo aspetta", ha ricordato. "In questi anni avevano scommesso che ci saremmo scissi e invece siamo più uniti che mai. Avevano scommesso che non sarei durata sei mesi e invece sono arrivata alla fine del mandato. Avevano scommesso sui nostri litigi e divisioni per impedire la costruzione di un'alternativa a Meloni. Manca l'ultimo miglio, il più importante, che dobbiamo fare insieme e uniti, fino alla vittoria. La paura che suscitiamo in chi detiene il potere dice che la strada è giusta".