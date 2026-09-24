Per Giorgia Meloni è una norma di "buonsenso", per Elly Schlein un "decreto vergognoso". Il dl scuola, approvato dal Consiglio dei Ministri, continua a dividere la politica e l'opinione pubblica. La presidente del Consiglio, tramite social, ha mostrato entusiasmo per il via libero al provvedimento: "Oggi abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola. Un limite del 30% nelle classi per gli studenti che non conoscono adeguatamente l'italiano, più strumenti per imparare la nostra lingua e stop a burqa e niqab a scuola. Strumenti di buonsenso che non dividono, ma aiutano a integrare davvero, evitando classi-ghetto e dando a tutti gli studenti le stesse opportunità". E poi ha aggiunto: "È questa la direzione che vogliamo continuare a seguire: una scuola che integra senza rinunciare alle regole, che sostiene chi ha più difficoltà e che mette tutti nelle condizioni di partire dallo stesso punto".