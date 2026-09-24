Per quanto riguarda la scuola primaria, "il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia" non deve superare il 30% del totale in ciascuna classe prima. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, invece, il tetto del 30% nelle classi prime riguarda gli "studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione", si legge nella bozza del dl. In breve, sono esclusi dal tetto del 30% gli alunni di medie e superiori che hanno avuto un buon rendimento scolastico.