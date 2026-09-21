Tetto agli stranieri in classe, Valditara: "Senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione" | Mattarella: "La scuola sia aperta a tutti"

"La scuola è la più efficace leva di integrazione". Non ha usato mezzi termini il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiarire la sua posizione sulla presenza di alunni stranieri nelle aule italiane. Posizione che non può non essere quella della Costituzione: "La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri Paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, È aperta a tutti: così dispone l'art. 34 della Costituzione", ha detto il capo dello Stato parlando alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico presso l'Istituto Omnicomprensivo "Sergio Marchionne", ad Amatrice, in occasione del decimo anniversario del terremoto. La scuola, ha continuato il presidente della Repubblica, "deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e a non lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. La scuola è chiamata a produrre coesione sociale".