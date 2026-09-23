Scuola, le circolari di Mattarella sugli alunni stranieri in classe: ecco cosa prevedevano

Queste circolari sono due e risalgono al 1989 e al 1990, quando Sergio Mattarella era ministro della Pubblica Istruzione. Nei documenti veniva indicata l'opportunità di non inserire nella stessa classe più di quattro cinque alunni stranieri, e successivamente di non superare le cinque unità per gruppo linguistico. L'obiettivo dichiarato era soprattutto favorire l'integrazione linguistica e rendere più semplice il lavoro didattico. Le indicazioni, però, non costituivano un limite rigido imposto alle scuole. A distanza di oltre 35 anni, inoltre, il contesto sociale e migratorio italiano è profondamente cambiato.