Nel 2023 il figlio della donna frequentava la "primina": in classe il bambino si sarebbe rivolto alla supplente dicendole che se avesse ricevuto altri compiti le avrebbe tirato addosso la borraccetta di Spiderman. A quel punto la docente diede due note sul registro elettronico per richiamare all'ordine l'alunno.



Nei giorni successivi la madre del minore inviò una e-mail alla maestra per chiederle di rimuovere quel provvedimento. Non avendo ricevuto risposta, la donna chiese di parlare con il preside, senza ottenere però la cancellazione delle note dal registro elettronico. Di conseguenza, come riportato dall suo avvocato Gloria Favret "anche se ha minacciato che non se ne sarebbe andata e che avrebbe chiamato i giornali, la mia assistita voleva soltanto che fossero annullate le note. Non ha ingaggiato nessuno per far pressioni nei confronti del dirigente scolastico".