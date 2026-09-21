Lecce, i carabinieri fermano uno scuolabus e scoprono che ha la revisione scaduta da mesi: gli studenti rimangono a piedi
È avvenuto durante un controllo ordinario, intorno alle 7 di mattina. Altri due pulmini comunali costretti a rientrare in deposito
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Erano da pochi minuti passate le 7 di mattina quando una pattuglia dei carabinieri di Novoli, in provincia di Lecce, ha fermato uno scuolabus comunale. Un controllo di routine, che per il mezzo - e per i ragazzi a bordo - si è presto trasformato in un incubo. I militari hanno infatti ravvisato una irregolarità nella revisione periodica del pulmino, e gli studenti sono rimasti a piedi.
La revisione scaduta
Lo scuolabus è stato fermato intorno alle 7.10 lungo via Madonna del Pane, a Novoli, durante un ordinario controllo della circolazione. L'autista ha consegnato il libretto, e in quel momento i carabinieri hanno immediatamente capito che c'era qualcosa che non tornava. La revisione periodica, quindi il collaudo, risultava scaduta da diversi mesi, in particolare dallo scorso 30 aprile. Per questo, i militari hanno contestato al mezzo la violazione dell'articolo 80 del Codice della strada.
L'ordine di dietrofront e l'amara sorpresa per gli studenti
Non solo. Essendo severamente vietato girare senza revisione, all'autista dello scuolabus è stato imposto di riaccendere il motore e di tornare immediatamente, e per la strada più veloce, all'autorimessa comunale. Il mezzo non ha quindi potuto proseguire regolarmente il servizio di trasporto degli alunni. Ma non è ancora tutto. Altri due pulmini che offrivano il servizio scuola a Novoli sono stati costretti a fare dietrofront. E decine di giovani sono così rimasti a piedi, a pochi minuti dal suono della prima campanella del lunedì.