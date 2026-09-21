Lecce, i carabinieri fermano uno scuolabus e scoprono che ha la revisione scaduta da mesi: gli studenti rimangono a piedi

Non solo. Essendo severamente vietato girare senza revisione, all'autista dello scuolabus è stato imposto di riaccendere il motore e di tornare immediatamente, e per la strada più veloce, all'autorimessa comunale. Il mezzo non ha quindi potuto proseguire regolarmente il servizio di trasporto degli alunni. Ma non è ancora tutto. Altri due pulmini che offrivano il servizio scuola a Novoli sono stati costretti a fare dietrofront. E decine di giovani sono così rimasti a piedi, a pochi minuti dal suono della prima campanella del lunedì.