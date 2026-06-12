L'Aquila, bimba dimenticata per ore sullo scuolabus: scatta la denuncia

"È rimasta lì finché non è scattato l'allarme dei genitori che si stavano prodigando per capire dove fosse la figlia", ha spiegato il sindaco di Pizzoli, Giovannino Anastasio. "Poi l'hanno ritrovata all'interno dello scuolabus, probabilmente nello stesso posto dove era quando tutti gli altri sono scesi". "Quando si lascia un mezzo del genere che trasporta bambini credo sia necessario dare uno sguardo all'interno prima di abbandonare il veicolo", ha affermato, ancora in preda allo choc, il papà della bambina. "Nel 2026 ancora stiamo raccontando cose come queste. Per fortuna il mezzo era parcheggiato all'ombra, altrimenti non so cosa poteva succedere", ha concluso.