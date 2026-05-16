Palermo, trasforma la sua auto in uno scuolabus abusivo per 14 minori

Aveva trasformato la sua auto, una Fiat 500L, in uno scuolabus abusivo e, su richiesta dei genitori, accompagnava i bambini a casa da scuola.
Scuolabus abusivo con una Fiat 500L
Protagonista della vicenda una donna di Palermo, fermata per un controllo dagli agenti di polizia. Incredibile quanto scoperto dagli agenti: a bordo della vettura, oltre alla 40enne, c'erano ben 13 bambini di età compresa tra i sette e i dieci anni e un bambino di 14 anni.
Convocati i genitori dei minorenni
L'automobilista ha provato a giustificarsi con la polizia spiegando di essere stata autorizzata dai genitori ad accompagnare i ragazzi a casa. Una ricostruzione confermata dagli stessi familiari degli alunni che sono stati convocati e identificati nella sede del commissariato di polizia.
Sanzionata l'automobilista
Gli agenti hanno contestato alla quarantenne le violazioni previste dal codice della strada in materia di trasporto di persone, che sanziona il superamento del numero massimo consentito e il mancato rispetto delle condizioni di sicurezza.
Gli studenti sono stati affidati ai genitori e l'episodio è stato segnalato alla Procura per i minorenni di Palermo.