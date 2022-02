Napoli, CC fermano scuolabus abusivo senza targhe né assicurazione

ansa

I carabinieri di Napoli hanno fermato a Scampia un furgone senza targhe che, senza alcun tipo di autorizzazione, trasportava a scuola 15 studenti. Durante il controllo è risultato che il mezzo, condotto da un 45enne incensurato di Giugliano in campania, non aveva assicurazione e non era mai stato immatricolato, ed è stato sequestrato. I ragazzi - tra i quali 13 minorenni di età compresa tra i 15 e i 17 anni - sono stati affidati ai genitori.