Napoli, fermato in auto con una pistola: arrestato ex attore di Gomorra

ansa

Vincenzo Sacchettino, 23 anni, noto per aver interpretato il personaggio di "Danielino" in Gomorra, è stato arrestato dalla polizia nel rione Scampia a Napoli. Il giovane, con precedenti, è stato trovato a bordo di un'auto in possesso di una pistola e ha tentato la fuga, ma è stato fermato. Per questo è finito in manette con l'accusa di porto abusivo di arma, ricettazione, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.