Incidente suv-scuolabus a Mazara del Vallo, l'automobilista era positivo alla cocaina

Si aggrava sempre di più la posizione del 51enne alla guida della Nissan Qashqai che venerdì 29 maggio, a causa di una precedenza non data, si è scontrato con uno scuolabus di ragazzini a Mazara del Vallo: secondo quanto si apprende, l'uomo, un residente del luogo, era sotto effetto di cocaina al momento dell'incidente. Nell'impatto sono rimaste ferite 19 persone, di cui 14 bambini: tre di loro sono già stati dimessi. Gli altri giovani passeggeri sono ancora ricoverati, sotto shock e con prognosi che vanno da contusioni a fratture, tra gli ospedali di Palermo, Trapani, Marsala e Mazara del Vallo.