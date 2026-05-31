Incidente suv-scuolabus a Mazara del Vallo, l'automobilista era positivo alla cocaina
L'auto non aveva dato la precedenza a uno stop, da tempo sostituito con un semaforo: a bordo della macchina anche la moglie al settimo mese di gravidanza
© Vigili del Fuoco
Si aggrava sempre di più la posizione del 51enne alla guida della Nissan Qashqai che venerdì 29 maggio, a causa di una precedenza non data, si è scontrato con uno scuolabus di ragazzini a Mazara del Vallo: secondo quanto si apprende, l'uomo, un residente del luogo, era sotto effetto di cocaina al momento dell'incidente. Nell'impatto sono rimaste ferite 19 persone, di cui 14 bambini: tre di loro sono già stati dimessi. Gli altri giovani passeggeri sono ancora ricoverati, sotto shock e con prognosi che vanno da contusioni a fratture, tra gli ospedali di Palermo, Trapani, Marsala e Mazara del Vallo.
Il 51enne marzanese era già noto alla polizia per reati contro la persona, per furti e per droga. Le forze dell’ordine sono ancora a lavoro, ma è probabile che per lui si profilino i reati per lesioni aggravate plurime, guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e senza patente, oltre alle sanzioni amministrative per guida senza copertura assicurativa e per violazioni alla segnaletica stradale.