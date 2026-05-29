Mazara del Vallo, scontro fra scuolabus e auto: 13 feriti, di cui otto bambini | "Due alunni sono in condizioni gravi"

L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30 di venerdì 29 maggio lungo la strada che porta a Borgata Costiera. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo, della polizia di Stato, della polizia municipale e di diverse ambulanze del 118. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Mazara del Vallo per le cure e gli accertamenti del caso. Sono in corso i rilievi per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.