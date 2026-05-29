Mazara del Vallo, scontro fra scuolabus e auto: 13 feriti, di cui otto bambini | "Due alunni sono in condizioni gravi"

© Vigili del Fuoco
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Dopo l'impatto, il mezzo scolastico si è coricato su un lato. A bordo viaggiavano gli studenti della Santa Gemma-Boscarino-Pirandello con gli insegnanti e gli assistenti del servizio comunale
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A Mazara del Vallo (Trapani) uno scuolabus diretto verso la Borgata Costiera si è scontrato con un'auto. Dopo l'impatto, il mezzo scolastico si è coricato su un lato. A bordo viaggiavano gli alunni della Santa Gemma-Boscarino-Pirandello con i loro docenti, accompagnati da assistenti del servizio comunale. Tredici i feriti: otto bambini, due insegnanti, due assistenti e il conducente dell'autovettura. Due alunni sarebbero in condizioni più gravi, ma non in pericolo di vita.
L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30 di venerdì 29 maggio lungo la strada che porta a Borgata Costiera. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo, della polizia di Stato, della polizia municipale e di diverse ambulanze del 118. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Mazara del Vallo per le cure e gli accertamenti del caso. Sono in corso i rilievi per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.