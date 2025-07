Schianto con scuolabus a Palermo, otto bambini in ospedale

Un grave incidente si è verificato in via Generale Rodolfo Corselli, nel quartiere Brancaccio di Palermo, dove uno scuolabus è rimasto coinvolto in una collisione che ha interessato in totale quattro mezzi. A bordo del pulmino, appartenente al centro diaconale "La Noce" della Chiesa valdese, si trovavano otto bambini. L'incidente ha visto coinvolti anche una Opel, una Piaggio Ape e un'Audi parcheggiata lungo il marciapiede. Tutti i piccoli passeggeri dello scuolabus sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla per essere sottoposti ad accertamenti. Secondo quanto emerso dalle prime valutazioni mediche, le condizioni dei bambini non destano preoccupazioni.