Pavia, scontro tra uno scuolabus e un'auto: soccorsi dieci bambini, grave un 20enne
Si tratta del giovane che guidava la macchina
© Vigili del Fuoco
Paura a Trivolzio, in provincia di Pavia, dove c'è stato uno scontro frontale tra uno scuolabus - con a bordo dieci bambini tra i 6 e gli 11 anni diretti a scuola, uno o più accompagnatori adulti e il conducente - e un'auto. Lo riporta Milano Today, il quale precisa che sul posto sono state inviate sei ambulanze e tre auto mediche. Nessuno dei minori sarebbe rimasto ferito in maniera seria, mentre il 20enne che guidava l'auto sarebbe grave. Anche l'autista dello scuolabus è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale.
Sempre stando a Milano Today, nello schianto, il conducente dell'auto sarebbe rimasto incastrato nelle lamiere, dalle quali lo hanno estratto i vigili del fuoco. Gli agenti della polizia stradale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.