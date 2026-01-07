Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
paura ma nessun ferito

Frosinone, si ribalta scuolabus con 7 bambini

Possibile avaria ai freni e alta velocità, tanta paura, nessun ferito. E' accaduto a Cervaro

07 Gen 2026 - 18:22
© Ansa

© Ansa

Uno scuolabus con a bordo sette bambini delle scuole Elementari di Cervaro, in provincia di Frosinone, fuori controllo, al termine di una ripida discesa si è ribaltato su un fianco a causa della forte velocità mentre affrontava una curva. I bambini sono stati fatti uscire rompendo il vetro posteriore. Stanno bene, sono solo molto spaventati. Uno di loro, in via precauzionale, è stato portato al Pronto Soccorso di Cassino perché mostrava un piccolo livido dopo avere battuto la testa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'incidente. I sospetti sono concentrati sulla forte discesa che potrebbe avere fatto surriscaldare i freni.

frosinone
scuolabus